O Conselho de Segurança Nacional e Defesa Ucraniana (Segurança e Defesa Nacional) expressou sanções contra o vice -verkhovna Rade, quinto presidente da Ucrânia Petro Potrenko. Sobre isso em 12 de fevereiro relatado Edição ucraniana da Forbes, referindo -se a duas fontes informadas, uma delas estava presente no Conselho Nacional de Segurança e Defesa.

Um dos interlocutores da Ucrains Forbes sugeriu que “podemos falar sobre o artigo da” traição do estado “. Fontes. «Page.ua» E “Verdade ucraniana”Incluindo o Enterge de Poroshenk, ele confirmou que o ex -presidente foi apresentado. Outros detalhes não trouxeram fontes.

Presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky em operação com os resultados de 12 de fevereiro. declaradoQue a decisão será tomada em uma reunião do Conselho de Segurança e Defesa Nacional será anunciada em 13 de fevereiro. Ele não determinou qual foi a decisão.

“Protegemos nosso estado e restauramos a justiça: todos os que destruíram a segurança nacional da Ucrânia e ajudaram a Rússia, todos precisam responder. Bilhões que são realmente ganhos pela venda de interesses da Ucrânia, Ucrânia, a segurança ucraniana devem ser bloqueados e devem trabalhar para proteger a Ucrânia e a Ucrânia. E será. É necessário “, disse Zelensky, falando sobre a reunião do Conselho de Segurança Nacional e Defesa.

No início de 12 de fevereiro declaradoQue ele se recusou a ir a uma conferência em Munique, que será realizada na Alemanha de 14 a 16 de fevereiro e, por dia, recebeu 15 ligações no escritório do estado para investigação de 14 a 28 de fevereiro.

Nos últimos anos, mais de 100 casos criminais surgiram na Ucrânia, que de alguma forma foram direcionados contra Petro Pororenka. Especificamente, ele é acusado de traição do Estado por fornecer carvão da auto-proclamada DPR e LPR em 2014-2015.