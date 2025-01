Força de Segurança de Fronteira conduz programas de extensão comunitária em Bengala em meio a tensões com Bangladesh

A Força de Segurança de Fronteira (BSF) na fronteira de Bengala do Sul organizou na quinta-feira um Programa de Ação Cívica e acampamento médico gratuito em Kumari Prathmik Vidyalaya, no distrito de Nadia, em Bengala Ocidental, para promover o desenvolvimento comunitário, saúde e esportes entre jovens e comunidades fronteiriças, disseram autoridades na sexta-feira. .

Isto ocorreu no meio de tensões prevalecentes entre a BSF e a Guarda de Fronteira do Bangladesh (BGB) sobre a proposta de cercar a fronteira internacional entre os dois países nos distritos de Malda e Nadia.

O programa foi inaugurado por Sanjay Kumar, DIG, Setor HQ BSF Krishnanagar, na presença do presidente da Panchayat Samiti, Hanskhali, e de professores de escolas próximas. Uma equipa de médicos do Hospital Governamental de Bagula, comandante do batalhão 194 BSF, oficiais, jawans e aldeões também estiveram presentes durante a inauguração.

Um grande número de aldeões de Ramnagar, Kumari, Pakhuria e Behrampur participaram no programa.

Durante o evento, a BSF distribuiu equipamentos esportivos como vôlei, futebol, kit de críquete, raquetes de badminton e corda de pular no valor de Rs 2.39.995 para a Escola Primária Pakhiura, Kumari, Ramnagar (Purba Pará); Escola Secundária Superior Ramnagar e Clube Yuvashakti. A distribuição de artigos desportivos teve como principal objetivo incentivar os jovens e estudantes à realização de atividades lúdicas e saudáveis, promovendo o trabalho em equipa e a disciplina.

No âmbito deste programa de ação cívica, a BSF também organizou um acampamento médico gratuito em ‘Kumari Prathmik Vidyalaya’ em colaboração com médicos do Hospital Governamental de Bagula e médicos e auxiliares de enfermagem do 194º Batalhão da BSF.

Cerca de 150 aldeões receberam exames médicos gratuitos e também foram distribuídos medicamentos gratuitos. O campo médico fez um esforço bem sucedido para satisfazer as necessidades médicas e de cuidados de saúde das pessoas de todas as comunidades nas zonas fronteiriças.