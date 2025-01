Força de segurança fronteiriça frustra grande tentativa de infiltração, expulsa 24 bangladeshianos e 2 rohingyas; fensedil desavisado, medicamentos

A Força de Segurança de Fronteiras (BSF) frustrou com sucesso uma tentativa de infiltração ilegal e expulsou 24 cidadãos de Bangladesh e 2 Rohingyas que tentavam entrar na Índia. A operação ocorreu no dia 12 de janeiro nos distritos Norte 24 de Parganas, Nadia e Malda.

A vigilância da BSF levou à intercepção de vários infiltrados, e 20 bangladeshianos e 2 rohingyas foram forçados a regressar ao Bangladesh vindos do distrito de 24 Parganas, no norte.

Além disso, quatro outros bangladeshianos foram expulsos do distrito de Nadia. De acordo com a BSF, muitos dos intrusos dirigiam-se para grandes cidades indianas, como Mumbai, Bengaluru e Hyderabad, para realizar trabalhos domésticos e laborais.

No mesmo dia, os jawans da BSF também frustraram com sucesso uma grande tentativa de contrabando na região. Após uma denúncia, o pessoal da BSF nas nakas do navio foi colocado em alerta máximo.

Eles viram um suposto contrabandista movendo-se rapidamente em direção ao rio carregando uma sacola de polietileno. Desafiando o contrabandista, ele descartou o saco e fugiu para as densas plantações próximas.

A BSF recuperou então a sacola, que continha duas caixas cheias de drogas ilícitas. No total, 565 frascos de PhensedylForam apreendidos três quilos de maconha, 2.900 tiras de comprimidos de sulfato de quinina e 700 injeções de dicloridrato de quinina.

Numa operação separada no mesmo dia, o pessoal da BSF nos postos fronteiriços de Mahdipur, Gopalnagar, Sabdalpur e Nawada, todos parte do 119º Batalhão, apreendeu 565 garrafas de Phensedyl nas suas respectivas áreas.

Enquanto isso, os jawans do 88º Batalhão no posto fronteiriço de Pannapur resgataram oito cabeças de gado de contrabandistas, enquanto o pessoal do 115º Batalhão resgatou três cabeças de gado.

A BSF entregou os medicamentos apreendidos às autoridades competentes para novas ações legais, e o gado resgatado será etiquetado eletronicamente antes de ser entregue à Fundação Dhyan para guarda.

O Oficial de Relações Públicas da Fronteira de Bengala Sul confirmou que a BSF está a empregar medidas rigorosas para prevenir o contrabando e a infiltração ilegal ao longo da fronteira Índia-Bangladesh, garantindo que tais tentativas serão enfrentadas com ações rápidas e decisivas.