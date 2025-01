Forçado a sentar em Astrakhan Boeing 737 de Dubai, desembarcou em Moscou

“Chegou às 1:16 de janeiro”, cita dados TASS.

Lembre -se de que a Boeing 737 às 15h39, horário de Moscou, de Dubai, voou e teve que voar para a capital às 19:46. Mas houve problemas ao longo do caminho.

Quando o avião estava acima do mar Cáspio, um sensor de alarme de incêndio trabalhava a bordo.

O serviço de imprensa do aeroporto de Astrakhan informou que o revestimento pousou em segurança às 18h16 (Moscow -Time).

A companhia aérea observou que a tripulação deu o sinal de emergência como resultado do falso efeito do sensor, o embarque do lado era padrão.

182 passageiros e seis tripulantes estavam a bordo, ninguém ficou ferido.

O escritório do promotor público já começou a verificar, todas as circunstâncias do incidente serão determinadas.