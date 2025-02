Forças Armadas Centrais para se encarregar da segurança da barragem de Bhakra-Nangal a partir de abril

Em uma grande melhoria de segurança, a Força Central de Segurança Industrial (CISF) substituirá as forças policiais de Punjab e Himachal Pradesh em barragens de Bhakra e Nangal.

As fontes confirmaram que pelo menos 300 funcionários da CISF serão implantados para proteger as duas barragens, que estão a 35 quilômetros de distância. Enquanto a barragem de Bhakra está atualmente sob a proteção da polícia de Punjab, a barragem de Nangal é garantida pela polícia de Himachal Pradesh. Este será o quarto projeto no estado assumido pelo CISF.

A barragem de Bhakra-Nangal, uma barragem de severidade de concreto no rio Sateluj, é um projeto de irrigação hidrelétrico e irrigação que forma o depósito de gobind Sagar.

A decisão de implementar o CISF ocorre após as avaliações de segurança das agências centrais, que recomendaram que uma única força especializada fosse mais apropriada para proteger essa infraestrutura crítica.

As fontes disseram que o Ministério do Interior (MHA) deu o sinal verde, com a implantação da CISF esperada a partir de abril. A medida segue preocupações sobre várias percepções de ameaças e protocolos de segurança, o que leva ao Conselho de Administração do Bhakra (BBMB) para fornecer segurança ao CISF. No ano passado, a força também assumiu a proteção do link Beas-Suutlej da polícia de Himachal Pradesh.

As agências de inteligência marcaram ameaças à segurança à barragem de Bhakra ao longo dos anos, particularmente no que diz respeito ao risco de sabotagem. Enquanto os especialistas acreditam que a estrutura da própria barragem é muito resistente, qualquer ataque contra infraestrutura periférica, poderes ou sistemas de transmissão pode ter sérias conseqüências.

O ex -DGP do Punjab Shashikant recebeu a decisão, enfatizando a importância estratégica das barragens. “A polícia local estava protegendo as duas instalações vitais. Se houvesse uma ameaça à segurança e algo integral acontecesse, o fluxo de água poderia ser afetado, estendendo -se pelas regiões e até em direção ao Paquistão. Esse movimento é um passo na direção certa”, disse ele .