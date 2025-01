Forças Armadas Turcas neutralizam 9 terroristas do PKK/YPG no Iraque e na Síria

A luta contra o terrorismo continua inabalável dentro da Turquia e para além das suas fronteiras.

Ele Forças Armadas Turcas neutralizou três terroristas do PKK identificados no norte do Iraque e seis PKK/YPG terroristas localizados no norte da Síria.

A declaração compartilhada dizia:

“Esses terroristas não podem escapar do destino inevitável que os espera! Nossas heróicas Forças Armadas turcas neutralizaram três terroristas do PKK detectados nas regiões de Pençe-Kilit e Metina, no norte do Iraque, e seis terroristas do PKK/YPG identificados nas regiões de Fırat Kalkanı e Barış Pınarı, no norte Síria “Continuaremos a conduzir operações imprevisíveis, não convencionais, rápidas e sustentadas para eliminar o terrorismo na sua região. origem”.