Mais de uma dúzia de terroristas foram mortos por forças de segurança em duas operações separadas na província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, no sábado, disse o Express Tribune.

De acordo com as relações públicas entre serviços (ISPR), em 15 de fevereiro de 2025, quinze Khwarij foram enviados ao inferno pelas forças de segurança em dois compromissos separados na província de Khyber Pakhtunkhwa.

As operações foram realizadas pelas forças de segurança na área geral de Hathala, Distrito de Dera Ismail Khan, sobre a presença relatada de Khwarij.

Durante a operação, o Paquistão localizou a localização do Khwarij, e nove terroristas eram Kharji Farma, também conhecida como Saqib, Kharji Amanullah, também conhecida como Liaquat.

Os Khwarij estavam envolvidos em inúmeras atividades relacionadas ao terror e foram muito procuradas pelas agências policiais, de acordo com o Express Tribune.

Em outra operação realizada na área geral de Miran Shah, distrito do norte do Waziristão, seis Khwarij foram mortos por forças de segurança.

Durante um tiro intenso, o tenente Muhammad Hassan Arshaf, 21 anos, perdeu a vida.

Os outros três soldados que perderam a vida incluem o subedar de Naib Muhammad Bilal, 39, Sepay Ferhat Ullah, 27, e Sepoy Himat Khan, 29.

As operações de pesquisa estão sendo realizadas para eliminar qualquer outro ‘Khwarji’ encontrado na área, disse o Express Tribune.

Anteriormente, as forças de segurança do Paquistão mataram quatro terroristas Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP) também conhecido como Khwarij durante uma operação em Khyber Pakhtunkhwa, informou a Ary News.

De acordo com as relações públicas entre serviços (ISPR), as forças de segurança do Paquistão realizaram uma operação baseada em inteligência na área de Kaulachi de Dera Ismail Khan.

As tropas dispararam 4 terroristas TTP durante a operação.

Na quinta -feira, um estudante do Exército do Paquistão e um soldado foram mortos durante uma operação baseada na inteligência do norte do Waziristão, quando as forças de segurança dispararam seis terroristas TTP.

De acordo com (ISPR), a operação foi realizada na área de Mir Ali, no distrito do Waziristão, no norte de Khyber Pakhtunkhwa.

As tropas entraram em um tiro na localização do TTP e mataram seis terroristas enquanto relatavam 2 baixas: Major Hamza Israr, 29, e Sepoy Muhammad Naeem, 26, relataram a Ary News.