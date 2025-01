Forças de segurança sírias descobrem armazém de drogas ligado ao regime deposto de Assad

As forças de segurança na Síria descobriram no domingo um armazém de drogas usado pelo regime deposto de Assad para traficar Captagon em um porto no oeste de Latakia.

O comandante Abu Usama, da Administração Geral de Segurança, disse à Anadolu que o armazém era controlado pela Quarta Divisão de elite do exército sírio, sob o comando de Maher al-Assad, irmão do líder deposto do regime, Bashar al-Assad.

As pílulas Captagon foram encontradas escondidas dentro de carrinhos de bebê, bombas d’água e cabos elétricos durante o segundo dia de buscas no porto, disse Usama.

O governo britânico estima que o regime de Assad controlava 80% da produção global de Captagon, um estimulante do tipo anfetamina altamente viciante, com um comércio global avaliado em 10 mil milhões de dólares anuais. Os ganhos anuais da família Assad foram estimados em US$ 2,4 bilhões.

Esta descoberta segue-se a uma descoberta semelhante no sábado, quando a Anadolu documentou um dos maiores armazéns de drogas apreendidos no mesmo porto.

As revelações surgem num momento em que os centros de produção de drogas do regime do partido Baath, na Síria, de 61 anos, permanecem expostos após a sua derrubada em Dezembro do ano passado.