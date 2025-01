Forças israelenses recuperam o corpo do refém de 7 de outubro, Yussef Ziyadne, no túnel de Gaza | Notícias do mundo

As forças israelenses recuperaram o corpo de Yussef Ziyadne, um refém beduíno israelense sequestrado pelo Hamas durante seu ataque de 7 de outubro, em um túnel na área de Rafah, em Gaza, disseram os militares. Ziyadne, 53 anos, foi confirmada morta no Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel depois que seu corpo foi encontrado na terça-feira. Os militares afirmaram na quarta-feira que ele foi “morto em cativeiro” e que as evidências encontradas durante a operação de recuperação levantaram “sérias preocupações” sobre o destino de seu filho Hamza, que também foi feito refém, informou a agência de notícias Xinhua.

Ziyadne e seus três filhos (Hamza, 22, Bilal, 18, e Aisha, 17) foram sequestrados enquanto trabalhavam no Kibutz Holit. Bilal e Aisha foram libertados durante uma troca de prisioneiros em novembro de 2023. A família confirmou que foram notificados da recuperação. Das 251 pessoas feitas prisioneiras durante o ataque do Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, quase 100 permanecem em Gaza e acredita-se que pelo menos 36 tenham morrido, segundo autoridades israelitas.

A descoberta ocorreu quando os negociadores se reuniram em Doha, capital do Qatar, para novas negociações sobre um possível cessar-fogo e acordo de reféns, embora nenhum progresso tenha sido relatado. Mais cedo no domingo, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Hamas não forneceu uma lista de nomes de reféns israelenses que serão libertados.

“O Hamas não transferiu uma lista de nomes de reféns (israelenses) até agora”, disse o gabinete de Netanyahu em comunicado no domingo, negando relatos anteriores da mídia de que, citando um funcionário do Hamas, disse que o grupo concordou em libertar 34 reféns. Na semana passada, o movimento Jihad Islâmica Palestina disse que as facções palestinas precisam de uma semana para preparar e entregar uma lista de reféns israelenses para troca durante a primeira fase de um possível acordo de cessar-fogo, informou a estatal Kan TV Israel.