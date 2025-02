Ao contrário da crença popular, a linha de 50 anos não é o fim da viagem, mas o início de um novo estágio, onde uma pensão decente se torna um objetivo real. De acordo com a Autoridade de Publicações Alemãs – Die Welt e Frankfurter AllgeMeine Zeitung – os idosos podem construir uma base financeira sólida se abordar a aposentadoria como um projeto estratégico e não como uma final inevitável.

Como transformar anos maduros em um local inicial para um investimento competente? De acordo com Josephine Holtzkhoyyser, especialista em consultas de consumo de consumidores da Terra de Raynland -pfhalz, o primeiro passo é uma avaliação sóbria de receitas e despesas futuras. Isso permitirá que você veja sua própria “lacuna de aposentadoria”, como na palma da sua mão e a preencha a tempo com investimentos atenciosos.

Palavras com números

O cálculo da aposentadoria é a pedra angular de qualquer planejamento financeiro. Holtzkhoizer pede que todos calculem independentemente a possível diferença entre receita e despesas durante o período de aposentadoria.

Coleta de dados de renda

Considere tudo: de uma pensão estadual aos acordos financiados por indivíduos particulares. Verifique se você está faltando fontes adicionais – por exemplo, dividendos sobre ações ou renda do aluguel imobiliário.

Compare com as despesas esperadas

Calcule despesas regulares: aluguel de moradias, contas municipais, refeições, transporte. Especialistas Finalztest e Finanztip alertam que um erro comum é superestimar as economias futuras. A realidade é que a inflação e o rápido aumento de preços podem cancelar os supostos “descontos” na velhice.

Fazer conclusões

Se o resultado indicar uma diferença significativa – ou seja, a quantidade ausente – você vê a escala real da tarefa e poderá escolher deliberadamente ferramentas de investimento.

Compreender a diferença real entre receita e despesas é o primeiro passo para a independência financeira na velhice, enfatiza Holtzheiser, chamando a atenção para o risco de subestimar os custos reais.

Assistente Digital

Para tornar os cálculos o mais precisos possível, use ferramentas on -line do Finanztest ou Finanztip. Eles levam em consideração a inflação e a dinâmica de uma pensão obrigatória, permitindo que você olhe para o futuro através do prisma de números reais.

No entanto, as instituições financeiras às vezes oferecem seus próprios serviços que desenham uma imagem mais sombria – geralmente é uma decisão de marketing, pressionando para comprar produtos desnecessários.

“Se eu fizer um cálculo de um intervalo de aposentadoria, tenho que fazer isso sozinho e não contar com outra pessoa”, insiste o Holzkhoizer, enfatizando a importância da análise independente.

Escolha uma estratégia de investimento

Para aqueles que atravessaram uma linha de 50 anos, o horizonte de investimentos, como regra, é mais curto que o dos jovens profissionais. Os especialistas em Handelsblatt alertam que estratégias de alto risco podem ser muito perigosas – os momentos em que o mercado pode ser “esboçado” é limitado.

Se permanecer de 10 a 15 anos antes da aposentadoria, vale a pena examinar os instrumentos mais de perto com a volatilidade moderada. Etapas muito agressivas podem ser transformadas em perdas no momento mais inapropriado, quando não há tempo para restaurar o tempo.

ETF e planos acumulativos

Uma das opções ideais para investidores maduros é o Exchange Index Funds (ETF).

É um “espelho” de um índice do mercado de ações (por exemplo, MSCI World ou Dax), que permite receber a lucratividade média do mercado sem excessivo para o gerenciamento ativo. A escolha perfeita é para quem aprecia a transparência e as baixas despesas.

Plano acumulativo de ETF

Graças ao plano acumulativo, você pode investir um certo valor mensalmente, ajustando -o, se necessário. Se estamos falando de dinheiro que você não precisa nos próximos 10 a 15 anos, os planos de poupança de ETF são recomendados “, disse Holzheiser, destacando -os como uma maneira comprovada de crescimento estável.

A arte da conclusão “correta”

Ao se aproximar da pensão, muitos investidores estão pensando na venda de ativos em peças ou para coletar tudo de uma vez. A resposta depende de vários fatores:

Qual é o formidável da sua escassez mensal?

Se for necessário um aumento constante na pensão, é razoável vender gradualmente a parcela de fundos.

Qual é o seu horizonte de investimento residual?

Você pode preferir deixar parte dos fundos de ativos, contando com seu crescimento adicional.

Regras tributárias

A redação periódica -OFF pode ter outras consequências fiscais em comparação com uma conclusão de um tempo.

Os especialistas on -line do foco aconselham a manter parte do capital em ferramentas mais confiáveis ​​- por exemplo, por contas de solicitação e em depósitos urgentes para cobrir despesas regulares sem prejuízo a investimentos de longo prazo.

Backup para um dia chuvoso

Nenhuma estratégia de investimento será sem seguro: uma reserva para circunstâncias imprevistas. Seja um reparo de moradia urgente ou despesas médicas repentinas – você deve ter fundos gratuitos à mão para não tocar na economia destinada à aposentadoria.

Os especialistas financeiros da Tagesspiegel recomendam manter um valor igual a pelo menos três salários mensais em uma conta separada. Isso o protegerá da tentação de retirar dinheiro de ativos de longo prazo em uma situação crítica.

Tarde começo com um ótimo acabamento

O planejamento de pensões após 50 não é motivo de tristeza por oportunidades perdidas, mas uma chance de eliminar tempo e recursos da maneira mais eficaz possível. De acordo com os observadores da FAZ, um início “tardio” pode dar um impulso poderoso à independência financeira, se você combinar objetivos realistas e cuidadosamente pensar decisões.

Afinal, sua pensão não é apenas um período de descanso bem projetado, mas um momento em que você pode aproveitar a vida sem se preocupar com problemas orçamentários. A criação de um plano de pensão competente se torna uma garantia de que os anos de post realmente revelarão o ouro.

