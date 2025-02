Fort Liberty agora será chamado de Fort Bragg: Pete Hegesh ordens para restaurar o nome da base militar da Carolina do Norte

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, restaurou oficialmente o nome de Fort Bragg para uma importante base de forças de operações especiais na Carolina do Norte, revertendo a decisão de 2023 do governo Biden de mudar seu nome Fort Liberty como parte de um esforço para Elimine os nomes associados às confederações das bases militares.

Novo homônimo: um herói da Segunda Guerra Mundial

A base originalmente leva o nome do general Braxton Bragg, um general confederado da Carolina do Norte que era conhecido por possuir escravos e sofrer derrotas importantes durante a Guerra Civil. No entanto, o Pentágono esclareceu na segunda -feira que o nome reinstalou agora homenageará o PFC. Roland L. Bragg, um herói da Segunda Guerra Mundial, concedeu a estrela de prata e o coração roxo por sua coragem durante a Batalha da Bultura.