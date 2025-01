Forte tempestade de inverno ameaça o Texas, são esperados apagões e caos nas viagens

Uma tempestade de inverno está prestes a atingir o Texas e o sul dos Estados Unidos no final desta semana, colocando a região em risco de cortes de energia e caos nas viagens.

Cerca de 10 a 15 centímetros de neve e gelo cairão no sul de Oklahoma e Texas, incluindo Dallas, cobrindo árvores, estradas e linhas de energia de San Antonio ao norte da Louisiana, disse Peter Mullinax, meteorologista dos EUA. Centro de previsão.

O sistema “será perturbador com acúmulos significativos de neve e gelo”, disse Mullinax. Começará a aumentar na noite de quarta-feira e ficará mais forte na quinta-feira, antes de se mover para o leste através do sul na sexta-feira.

A tempestade provavelmente causará cortes generalizados de energia, congestionará o transporte em uma região onde limpa-neves e caminhões de sal são raros e bloqueará ou atrasará o tráfego aéreo. Embora as temperaturas não se aproximem dos mínimos extremos registados durante a tempestade de Fevereiro de 2021, que matou mais de 200 pessoas e deixou milhões de pessoas sem energia durante dias, qualquer recorrência do frio levanta preocupações sobre a estabilidade da frágil rede eléctrica do país.

Quedas de energia são esperadas no Texas O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas, a operadora da rede do estado, alertou na segunda-feira sobre possíveis condições de escassez de energia devido à tempestade.

A neve cairá enquanto a área de Dallas-Fort Worth se prepara para o Goodyear Cotton Bowl Classic entre os times de futebol da Universidade do Texas e do estado de Ohio. Na segunda-feira, os organizadores disseram que o jogo ainda estava marcado para sexta-feira.

Os problemas não se limitarão apenas à neve e ao gelo. Também existe o risco de fortes chuvas ao longo da Costa do Golfo, de Corpus Christi, Texas, a Lake Charles, Louisiana, o que pode causar inundações em cidades como Houston.

À medida que a tempestade se move para o leste, prevê-se que a neve se acumule do centro do Arkansas até Memphis, disse Mullinax. A trilha do sistema determinará quaisquer impactos adicionais, que podem incluir neve em Asheville, Carolina do Norte, onde os moradores ainda estão se recuperando do furacão Helene de 2024.

Embora as temperaturas caiam abaixo de zero durante a tempestade, as leituras ficarão mais amenas quando chegar o fim de semana.

