Forte tempestade de neve força escolas de Ohio, Maryland e DC a fechar

Uma grande tempestade de inverno está causando perturbações generalizadas nas planícies centrais, centro-oeste e costa leste dos EUA. As escolas que deveriam reabrir após as férias de inverno estão sendo forçadas a fechar, enquanto neve intensa, granizo e chuva gelada se movem por vários estados.

A tempestade, movendo-se ao sul do nordeste de Ohio, provocou fechamentos matinais, incluindo o Distrito Escolar da Cidade de Columbus, que cancelou todas as aulas e atividades na segunda-feira, à medida que a tempestade avançava em direção à região.

A previsão do NWS prevê 1 a 3 polegadas de neve por hora, tornando a viagem extremamente perigosa ou quase impossível às vezes. As áreas que deverão receber de 15 a 30 centímetros de neve incluem Ohio, West Virginia e Washington, DC.

Maryland é um dos estados mais atingidos, com um alerta de tempestade de inverno em todo o estado em vigor das 22h de domingo à 1h de terça-feira. Em resposta às terríveis condições, o governador de Maryland, Wes Moore, declarou estado de emergência, mobilizando recursos estatais para enfrentar potenciais ameaças e perigos antes que estes se agravem. A tempestade deverá trazer uma combinação de fortes nevascas, granizo e chuva congelante, que afetará particularmente a região do Médio Atlântico.

Com a piora das condições de viagem, as autoridades locais estão pedindo aos residentes que adiem viagens não essenciais. A rede elétrica também está sendo afetada, com mais de 240.000 clientes sem energia na manhã de segunda-feira em Kentucky, Illinois, Missouri e Virgínia Ocidental, de acordo com Poweroutage.us.