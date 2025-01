Fortuna de Donald Trump: Do setor imobiliário ao Memecoin $ TRUMP: Quão rico é o novo presidente dos Estados Unidos?

Donald Trump tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos na noite de segunda-feira (IST). A cerimônia aconteceu dentro de uma lotada Rotunda do Capitólio. Este é o segundo mandato não consecutivo de Trump como presidente dos Estados Unidos. Ele se tornou presidente dos Estados Unidos pela primeira vez em 2016. O líder recém-eleito é nada menos que um bilionário.

Quão rico é o novo presidente dos EUA, Donald Trump? A Forbes estima o patrimônio líquido de Trump em US$ 6,7 bilhões. Ele está atualmente classificado em 319º lugar na lista Forbes 400 2024. Enquanto isso, o Índice de Bilionários da Bloomberg coloca o patrimônio líquido de Donald Trump em US$ 7,16 bilhões.

Mas isso não inclui o valor, pelo menos no papel, da nova moeda de $Trump ou dos seus ganhos da World Liberty Financial (WLF).

Memecoin $TRUMP O novo memecoin de Trump, chamado $TRUMP, foi lançado na noite de sexta-feira. De acordo com a Reuters, o memecoin de Trump disparou para mais de US$ 10 bilhões em valor de mercado quando Trump assumiu o cargo para seu segundo mandato. A moeda subiu na segunda-feira, de menos de US$ 10 na manhã de sábado para uma alta de US$ 74,59, antes de desistir de parte de sua enorme alta na segunda-feira.

Em 19 de janeiro, um dia antes da posse de Trump, a Axios informou que o memecoin $TRUMP representava cerca de 89% do patrimônio líquido de Donald Trump.

Imobiliária Trump também possui campos de golfe, mansões, uma vinícola e um Boeing 757 de 1991, apelidado de Trump Force One. Segundo o Hindustan, Trump é o proprietário de 19 campos de golfe e o rei do mercado imobiliário.

Tradicionalmente, a riqueza de Trump tem estado ancorada nas suas vastas participações imobiliárias. A classificação da Bloomberg diz que a fortuna de Trump deriva da sua propriedade da Trump Organization, um conglomerado imobiliário internacional e empresa de licenciamento.

Entretanto, a Forbes afirma no seu relatório que grande parte da fortuna de Trump permanece no setor imobiliário, que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos à medida que as taxas de juro aumentaram, os compradores mudaram-se para a Internet e os trabalhadores de escritório regressaram a casa.

Trump foi o fundador da Trump Organization, um grupo imobiliário e de licenciamento que possui escritórios e espaços comerciais, incluindo 40 Wall St. em Nova York e 555 California St.

redes sociais Donald Trump também tem participação na empresa de mídia social Trump Media & Technology Group Corp. Ele possui 114,75 milhões de ações da empresa de mídia social Trump Media and Technology Group, de acordo com o arquivamento S-4/A de fevereiro de 2024. Isso inclui 36 milhões de ações da. ganho adicionado em 23 de abril de 2024.

Trump presidiu a pós-presidência mais lucrativa da história americana, vendendo a seus seguidores NFTs, livros de mesa e, o mais importante, ações de uma empresa de mídia social deficitária.

No entanto, um juiz de Nova Iorque ordenou que Trump pagasse 454 milhões de dólares depois de o procurador-geral o ter acusado de mentir sobre o seu património líquido durante anos para parecer mais solvente.

Investimentos em dinheiro, passivos De acordo com a Bloomberg, o valor dos investimentos em dinheiro de Trump vem de uma declaração de 2023 na qual Trump disse que tinha mais de US$ 400 milhões em dinheiro, um valor dentro da faixa de sua divulgação ética anual.

Um passivo de US$ 380 milhões está incluído de acordo com os registros. Um segundo passivo de 272,1 milhões de dólares reflete montantes que Trump foi condenado a pagar em processos judiciais, incluindo um processo de fraude e um processo de difamação, que Trump deve colocar em depósito ou financiar com títulos durante os recursos.

Flutuações no patrimônio líquido de Trump O patrimônio líquido de Trump era de cerca de US$ 4,5 bilhões quando ele anunciou sua candidatura à presidência dos EUA em 2016, segundo a Forbes. Mas depois de se tornar presidente, caiu para 2,1 mil milhões de dólares em 2020. A sua riqueza aumentou posteriormente para 3 mil milhões de dólares em 2022.

Fonte