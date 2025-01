Fortuna de Zendaya e Tom Holland: Quanto valerá o casal poderoso e noivo em 2025?

A atriz de Hollywood Zendaya se tornou uma das maiores estrelas do nosso tempo. A estrela de 28 anos alcançou a fama com suas atuações nos filmes Duna e Homem-Aranha e no programa de televisão Euforia. Sua recente aparição no Globo de Ouro de 2025 a trouxe de volta às manchetes.

Zendaya foi vista usando um anel no tapete vermelho, alimentando rumores sobre seu possível noivado com o namorado e ator Tom Holland.

Pessoas A revista informou mais tarde que o casal ficou noivo durante os feriados de Natal e Ano Novo.

Outra fonte disse à publicação que “todos próximos a eles sabiam que um noivado estava acontecendo”, acrescentando que Holland estava interessado em pedir Zendaya em casamento “por um tempo”.

Eles se conheceram nos sets de “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” de 2017, estrelando Holland como o super-herói/Peter Parker e Zendaya como seu colega de classe e interesse amoroso, MJ.

Patrimônio líquido de Zendaya e Tom Holland A dupla não é apenas formada por atores de sucesso de Hollywood, mas também por potências financeiras. De acordo com um relatório do THE Music Essentials, seu patrimônio líquido combinado atualmente está entre US$ 49 milhões e US$ 57 milhões.

O patrimônio líquido de Zendaya é de cerca de US$ 22 milhões e o de Tom Holland é de cerca de US$ 27 milhões.

Os papéis do casal na franquia Homem-Aranha acrescentaram milhões ao seu patrimônio líquido. Também possuem parcerias individuais com grandes marcas como Prada e Bulgari.

Embora seu patrimônio líquido possa parecer fraco em comparação com estrelas como Tom Cruise e Dwayne Johnson, é notável dado que ambos os atores têm apenas 28 anos.

Zendaya e Tom Holland: O que vem a seguir? Segundo a revista People, o casal não tem pressa em se casar.

“Eles vão apenas aproveitar as coisas por enquanto e não apressar o casamento. Ambos estão ocupados com projetos de trabalho. Tom sempre teve esse jeito doce de deixar o mundo saber que Zendaya é dele. Agora, é oficial, ela realmente é.” uma fonte foi citada no relatório.

Os atores retornarão para o quarto filme do “Homem-Aranha”, ainda sem título, que começará a ser filmado no verão.

Eles também estrelarão “The Odyssey”, de Christopher Nolan.

Fonte