Fórum CNPR, investido em transporte de 124 bilhões de euros

Ferrante (Forza Italia): “Abra 1200 canteiros de obras” Zaratti (AVS): “Invista em redes que tornam os passageiros” Raimondo (IDE): “Em seguida com a reforma da TPL” Santillo (M5S): “Mais meios para manutenção da rede ferroviária”

“O sistema de transporte nacional está atualmente em uma fase de crescimento. Natureza adiada, eles estão atrasados ​​e que foram adiados e que foram adiados que foram adiados e que foram adiados aqueles atrasados ​​que foram adiados aqueles atrasados ​​que foram atrasados ​​aqueles atrasados ​​que foram adiados que atrasaram a realização das grandes obras.

Isso foi mencionado por Tullio Ferrante, abaixo do padrão do Estado do Ministério da Infraestrutura e Transporte, durante o Fórum CNPR “Transporte em crise: que futuro para a competitividade do país?” Promovido pelo fundo de pensão de contadores e especialistas em contabilidade, presidido por Luigi Pagliuca. O crítico Filiberto Zaratti (AVS), secretário da Presidência da Câmara: “O transporte na Itália sempre foi um problema, mas nunca gosta no momento. A rede precisa de manutenção, mas o início simultâneo de inúmeras intervenções que estão sendo feitas pelo O PNRR entregue, causa sobreposições entre os canteiros de obras, com o abuso subsequente não apenas, mas oferece uma chance concreta de melhorar a economia e reduzir o impacto do meio ambiente. Em defesa do governo, Fabio Raimondo, deputado da Itália Brothers no Comitê de Transporte: “Em 2024, era uma mídia de uma greve e registrou meio dia, um fato que enfatiza como essa ferramenta foi frequentemente usada para fins políticos em vez de para para A proteção dos direitos dos funcionários, o primeiro -ministro Meloni é essencial para concluir as intervenções inacabadas por um tempo. Para Agostino Santillo, o vice -vice do M5S e parte do Comitê do Meio Ambiente: “Existe um desastre total no sistema de infraestrutura e na rede ferroviária italiana. Mesmo a manutenção só se desculpou para ocultar suas responsabilidades.

Também é necessário desenvolver trocas eficientes com sistemas aeroportos para garantir um transporte digno para o nosso país. Não podemos mais confiar no transporte por borracha para mercadorias: precisamos nos concentrar em ferro e eletricidade. Temos o estacionamento mais antigo da União Europeia e essa influência negativa na qualidade do meio ambiente “durante o debate, moderada por Anna Maria Belforte, a posição dos profissionais foi expressa por Sabatino Broccolini, contador e auditor legal do OdCec do ODCEC do odcec do odcec do ODCEC de Teramo Odcec: “Esperando para esclarecer a prevenção que ocorreu nas últimas semanas, e cabe aos pesquisadores essa tarefa, temos que pensar em trabalhar em uma rede ferroviária e transporte Em geral, cabe ao valor e à competitividade que a Itália não apenas deve manter, mas também novamente na Europa e no mundo. e aeroportos, que reduzem o transporte de borracha, caro, poluente e desenfreado “. Um forte impacto na economia e precisa de investimentos enormes. Durante anos, o pacto de estabilidade bloqueou investimentos públicos e pune o setor. A chave é a intermodalidade, com interports eficientes Isso torna a classificação entre diferentes meios de transporte.