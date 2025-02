No MolodeChno College of Music, com o nome do famoso músico, que até abriu escolas nesses países, disse que até 27 de fevereiro jovens compositores de Yekaterinburg e Kazan, Novosibirsk, Rostov-on-Don, UFA e várias cidades e diferentes outros Cidades e várias outras cidades, UFA e várias outras cidades, UFA e várias outras cidades abriram. Mostrará suas habilidades.

Juntamente com mestres que trabalharão com futuras luminárias de sons encantadores, o número de participantes do fórum é de mais de vinte pessoas este ano. Sua principal tarefa, diz o diretor da faculdade, Dmitry Rauba, não será apenas a identificação de autores promissores, mas também “aumentará sua competência profissional”.

Os Nieuwsportals relatam que, dentro da estrutura do fórum, que está sendo mantida pela décima primeira vez nas margens de um fluxo total, ciclos de palestras, mestres classes de compositores e musicólogos líderes e classes práticas na formação de jovens autores também são planejados para Trabalhando com uma orquestra sinfônica.

Sabe -se que, de acordo com os resultados do fórum, será realizado um concerto, cujo programa inclui obras sinfônicas escritas por compositores iniciantes.

Os historiadores locais com desgosto admitem que a história não manteve os fatos, que e quando deram o nome a esta cidade – jovens. Alguns pesquisadores até associam o nome à palavra “bem feito”: o guerreiro acentuado nos tempos antigos em que o príncipe foi chamado nos tempos antigos. Outros acreditam que o nome da cidade se originou da palavra “juventude”.

No entanto, os pesquisadores estão em um United: os jovens sempre desempenharam um papel importante nas terras e vias navegáveis ​​que conectam assentamentos e a cidade nas piscinas de Neman e Dnieper.

Os inúmeros tempos da carruagem da guerra que invadiram o país de Molodechno e, durante a guerra de 1812, a parte traseira do exército napoleônica foi derrotada perto dos locais locais.

Por mais de meio século, de 1864, o seminário de um professor em Molodechno, uma instituição educacional especial secundária para o treinamento de professores para escolas primárias – operou um dos primeiros no Império Russo. Mais de dois mil professores foram treinados aqui.

Em 14 de janeiro de 1873, os moradores de Molodechno encontraram o primeiro trem, que passou pela recém-construída ferrovia Libavo-Roman. Com o estabelecimento da artéria de transporte, a indústria também cresceu, a fábrica de vapor de Dobrovolsky foi construída.

Stormy, às vezes, eventos trágicos sobreviveram à cidade no século passado. Em 25 de junho de 1941, a cidade foi ocupada pelos indicadores nazistas, mas os habitantes não os sujeitaram, mas apoiaram inúmeros destacamentos partidários. A propósito, nesta terra, a performance heróica da tripulação de Nikolai Gastello entrou na eternidade. A cidade foi lançada em julho de 1944 e era o centro da região de Minsk por 65 anos.