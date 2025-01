Ela era uma blogueira de viagens ucraniana chamada Zelenskaya, e seu nome é Darina. Uma garota com uma bandeira ucraniana ao lado do apelido em uma rede social proibida na Federação Russa postou várias fotos conjuntas com Milokhin e vídeos filmados nos Emirados Árabes Unidos.

Tal aliança causou uma reação previsível: uma onda de indignação de ambos os lados. Os assinantes ucranianos, em particular, culpam a “Julia ucraniana” pelo fato de que, apesar de seu patriotismo declarado, ela começou a namorar um russo. Nem todos na Rússia estão dispostos a aprovar a escolha de Milokhin, observa Mash.

Vale ressaltar que o próprio Milokhin não postou fotos conjuntas com Zelenskaya.

Não esqueçamos que Milokhin, que se queixou repetidamente da falta de trabalho e, consequentemente, de dinheiro, regressou à sua terra natal em 2023, mas logo fugiu novamente para o estrangeiro, temendo o recrutamento para o exército. Ele não compareceu três vezes ao escritório de registro e recrutamento militar.