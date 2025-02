Fotos: 104 imigrantes indianos, incluindo mulheres, Terra na Índia após a deportação de nós

Os deportados foram interrogados dentro do terminal do aeroporto por diferentes agências governamentais, incluindo a polícia de Punjab e várias agências de inteligência estaduais e centrais, para verificar se elas têm antecedentes criminais.

Falando do número de pessoas deportadas, Pti Os relatórios indicaram que 30 dos deportados são de Punjab, 33 são de Haryana e Gujarat, três de Maharashtra e Uttar Pradesh e dois de Chandigarh. De acordo com um TOI Relatório, desses 104 deportados, 79 eram homens e 25 eram mulheres.

Um post viral que circulou nas redes sociais mostrou que os índios estavam “algemados” e “humilhados” enquanto estavam a bordo do avião. No entanto, a verificação dos eventos do PIB chamada de vídeo como falsa.

Os parlamentares da oposição, incluindo o líder de Lok Sabha, o deputado do Congresso, Rahul Gandhi, presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge, e o chefe do Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, protestou fora da parel de incêndio dos supostos imagantes imagantes imagantes Índios dos Estados Unidos.

Uma moção de adiamento também se mudou para Lok Sabha na sessão orçamentária em andamento do Parlamento para discutir a questão. O Ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, fará uma declaração no Parlamento hoje sobre a questão da deportação.

Uma aeronave militar C-17 dos Estados Unidos Globemaster desembarcou no Amritsar de Punjab em 5 de fevereiro com 104 nacionais indianos, o que o torna o primeiro lote dos índios deportados pelo governo Trump como parte da repressão da imigração.

