O Tribunal Distrital de Moscou registrou os materiais do sujeito administrativo sobre a participação nas atividades da organização “indesejável” (Artigo 20.33 Código de Ofensas Penais Administrativas) em relação ao fotógrafo e editor Evgey “Medusa” Feldman. Ele é relatado por “Mediazon”.

O que exatamente causou a produção de protocolo em Feldman é desconhecido.

Evgeny Feldman trabalha em Medusa desde 2021.

Segundo a mídia, durante o ano de 2024, os tribunais russos nomearam 81 multa administrativa para a imprensa e os leitores da mídia independente, que foram declarados organizações “indesejáveis” declaradas pelas autoridades russas. Entre as publicações, a maior parte do protocolo estava na água -viva – 45 multas de acordo com o Artigo 20.33 do Código de Ofensas Administrativas. Isto é seguido pela Radio Liberty (12 protocolos), “Rain” (nove protocolos). Basicamente, os tribunais concederam multas a jornalistas ou especialistas que de alguma forma participaram da criação de materiais. A participação financeira na organização “indesejada” foi nomeada jornalistas de água -viva, incluindo Andrei Peretsev, Elizabeth Antonova, Svetlana Reuters, Anton Khitrov e outros.

O Escritório do Promotor Geral da Federação Russa declarou a organização “indesejável” Medusi em janeiro de 2023.