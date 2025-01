Fotos: Homens que andam sem calças: tudo o que você precisa saber sobre o ‘passeio de tubo sem calças’

Centenas de homens vestiram seus melhores smokings, casacos e camisetas, apenas para combiná-los com suas cuecas favoritas no ‘No Pants Tube Ride’ em Londres. No evento anual, as pessoas exibiam uma variedade de estilos de roupas íntimas, desde babadores pretos em formato de Y até boxers cinza.

Os participantes se reuniram em Chinatown antes de seguirem para as estações de metrô. O evento, realizado no dia 12 de janeiro, contou com muitos participantes apesar das temperaturas congelantes. Ganhou popularidade significativa ao longo dos anos.

Passeio de metrô sem calças: por que os homens viajam sem calças uma vez por ano? O evento é organizado anualmente para quebrar a monotonia e incentivar as pessoas a fazerem algo bobo, mas divertido. Os participantes sem calças embarcaram no primeiro trem logo pela manhã, tirando selfies, sorrindo e posando dentro do trem.

Passeio de metrô sem calça: tudo começou com uma brincadeira O evento não teve um início claro; No entanto, tornou-se uma tendência anual depois que o comediante local Charlie Todd teve a ideia hilária de andar “sem calças no metrô”, informou a AP.

A ideia divertida de Todd foi executada pela primeira vez em 2002, quando um grande número de homens saiu sem calças. O evento foi organizado em grande escala em Londres em 2009.

A ideia de Charlie Todd surgiu de uma situação engraçada em que alguém embarcou no metrô no meio do inverno usando chapéu, luvas, cachecol… tudo menos roupa íntima?

“Seria incomum em Nova York, embora você possa ver qualquer coisa em nosso sistema de metrô, mas o mais engraçado é que na próxima parada, alguns minutos depois, quando as portas se abrem e mais pessoas entram, sem roupas , calças também”, disse Todd à BBC. “E eles agem como se não se conhecessem, e agem como… não é grande coisa e eles simplesmente esqueceram as calças.”

A ideia funcionou e agora milhares de homens, e até mulheres, andam de metrô sem calças uma vez por dia. A “viagem de metrô sem calças” é popular em Berlim, Praga, Jerusalém, Varsóvia e Washington, DC, entre outras cidades.

Fonte