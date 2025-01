Fotos: No evento de posse de Donald Trump, S Jaishankar consegue assento na primeira fila e na primeira coluna

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, sentou-se na primeira fila da cerimônia de posse de Donald Trump na Rotunda do Capitólio na segunda-feira. O assento de Jaishankar na primeira fila foi visto como uma mensagem clara de que a Índia busca laços estreitos com o governo Trump.

Jaishankar foi visto sentado na primeira coluna ao lado do presidente equatoriano Daniel Noboa. Duas filas atrás, o ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, e sua contraparte australiana, Penny Wong, sentaram-se atrás do evento. Tanto o Japão como a Austrália fazem parte do QUAD, que também inclui a Índia e os Estados Unidos.

Num tweet, Jaishankar disse que foi uma grande honra representar a Índia na cerimónia de tomada de posse de Trump e JD Vance como vice-presidente.

Jaishankar também carregou uma carta do primeiro-ministro Narendra Modi para Trump, disseram fontes na segunda-feira. A presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros na tomada de posse presidencial está em linha com a prática geral da Índia de enviar enviados especiais para assistir à cerimónia de tomada de posse dos Chefes de Estado e de Governo, acrescentaram.

O primeiro-ministro Modi parabenizou seu “querido amigo” Trump por prestar juramento como 47º presidente dos Estados Unidos e disse que espera trabalhar em estreita colaboração.

“Parabéns, meu querido amigo, Presidente Donald Trump, pela sua histórica posse como 47º Presidente dos Estados Unidos! Estou ansioso para trabalhar juntos mais uma vez para beneficiar nossos países e moldar um futuro melhor para o mundo. Os melhores votos de um sucesso prazo à frente!” disse o primeiro-ministro Modi, que compartilhou camaradagem com Trump durante seu primeiro mandato.

Anteriormente, Jaishankar encontrou-se com seus colegas ministros das Relações Exteriores no Capitólio dos EUA.

Ele também participou do culto de oração do dia de abertura na Igreja de São João, onde foi fotografado interagindo com o empresário de origem indiana Vivek Ramaswamy.

Postado por: Prateek Chakraborty Publicado em: 21 de janeiro de 2025

