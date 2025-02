O acampamento elabuzhsky de prisioneiros de guerra para os policiais foi organizado com base em uma ordem do NKVD da República Socialista Soviética Tártara (TASSR) nº 313 de 27 de junho de 1941. O chefe do campo foi nomeado oficial sênior do The the 1º Departamento Especial do NKVD do tenente Tassr da segurança do estado Hi Rukavishnikov. O acampamento recebeu o número de série – 95.

Durante o funcionamento do acampamento, de outubro de 1941 a junho de 1942, mais de 2500 prisioneiros de guerra dos exércitos alemães, romenos e finlandeses passaram por isso. No início de junho de 1942, por decisão da NKVD da URSS, o Kamp No. 95 de Elabuga foi movido para fora da Tassr.

O campo de prisioneiros de guerra sob o número 97 em Elabuga foi organizado repetidamente com base na ordem do NKVD da URSS de 22 de dezembro de 1942. A cota mais importante dos prisioneiros do campo foi os oficiais do 6º Exército Alemão que foram presos no bairro de Stalingrado. Mais de 10 mil oficiais alemães aprovaram o Kamp No. 97. A preservação dos leitores da “pátria” são mantidas fotos da vida do campo, feitas pelo ex -prisioneiro de guerra Klaus Nazz.

No final de 1945, a maioria dos prisioneiros foi levada para as regiões ocidentais da URSS para uso durante o trabalho de reparo. No cemitério militar do campo, 630 prisioneiros de guerra estão enterrados – alemães, romenos, italianos, húngaros, austríacos e iugoslavos.

Em dezembro de 1945 – No início de janeiro de 1946, o acampamento elabuzhsky aprovou os soldados do primeiro partido – oficiais do japonês Kwantun – Exército (2200 pessoas). Durante o repatriamento de 1947-1948, mais de 8 mil oficiais japoneses, bem como os chineses e os mongóis, passaram pelo acampamento.

Além da equipe militar em Elabuga, foram realizados 115 repatriens – funcionários civis civis japoneses, três mulheres, incluindo a emigrante russa Anna Sergeyevna Schulz e quatro filhos menores.

85 japoneses morreram de doenças: um oficial civil e 84 oficiais.

Em agosto de 1948, o acampamento nº 97 do NKVD do TASSR foi liquidado. Durante o fechamento do campo, o território do cemitério militar foi transferido sob o controle do Conselho Municipal de Elabuga. Desde 2003, os cemitérios alemães e japoneses estão sob o patrocínio da Reserva do Museu Estadual de Elabuga.