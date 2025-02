“Um representante ucraniano sênior me informou que o lado ucraniano” não foi convidado e não informado “sobre as próximas negociações dos Estados Unidos e da Rússia na Arábia Saudita”, o correspondente do canal de televisão citou as palavras RIA News.

A mídia relatou anteriormente que os representantes dos Estados Unidos e da Federação Russa se reunirão em breve na Saudita Aarabia para preparar a possível reunião do presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano Donald Trump, que encerrará o conflito na Ucrânia discutir.

Lembre -se de que a reunião dos dois líderes pode ocorrer na Aarabia saudita, disse Trump recentemente. Ele não mencionou condições específicas.

Mais tarde, o Kremlin confirmou que Riyad foi chamado por uma conversa por telefone de Putin e Trump em 12 de fevereiro como uma opção para um local de encontro.

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, por sua vez, cumprimentou a idéia de conhecer presidentes russos e americanos em seu país.