A França é confirmada como um dos destinos mais amados por turistas italianos, cada vez mais cuidadosos em viajar de maneira sustentável e de descobrir o território com experiências atraentes e respeitosas do meio ambiente. Durante o Mediatour 2025 em Milão, um evento que reuniu operadores no setor e representantes do turismo francês, foi apresentada as notícias do ano: desde a reabertura de torres de Notre-Dame até grandes eventos esportivos, como o Tour de France e Roland Garros, para os partidos históricos e artísticos que atravessarão o país.

Mas 2025 estará acima de todo o ano de turismo cada vez mais verde e lento, com ciclovias, caminhos imersos na natureza, iniciativas de mobilidade doce e projetos para melhorar a herança cultural e de alimentos e vinhos. Aqui está uma jornada pelas regiões mais importantes por região.

Paris e o Ile-de-French: o retorno de Notre-Dame

O símbolo de Paris renasce: em 2025, após anos de restauração, as torres de Notre-Dame reabrirão ao público, com visitantes renovados e enriquecidos. Mas não é a única nomeação a ser marcada na agenda: em Yerres, a poucos quilômetros da capital, a Maison Caillebotte oferecerá aos visitantes uma imersão no universo do impressionismo, com seu grande parque histórico e atividades ambientalmente amigáveis, como tal, como tal, como tal, Atividades como atividades, como atividades, como atividades ambientalmente amigáveis, como atividades ecológicas, como atividades ambientalmente amigáveis, como atividades ambientalmente amigáveis, como atividades ecológicas, como o trabalho ao longo do remo ao longo do rio Yerres.

Idea Green: Explore Paris por bicicleta graças às muitas ciclovias e mais e mais serviços de troca de bicicletas generalizados.

Loira: Castelli, Cultura e Ciclo Tourism

Em 2025, o vale de Loira comemora o 25º aniversário do reconhecimento da UNESCO como “paisagem cultural viva”, uma oportunidade perfeita para redescobrir seus milagres. Um dos eventos mais esperados, o festival do século V do castelo de Azay-Le-Rideau, enquanto uma nova “curiosidade científica” será inaugurada pelo Renascimento em Chenonceau.

Para os amantes de Bicycles, o novo Le Cœur de France à Vélo -Pad ao longo do vale de Cher será uma experiência única, bem como a rota Loire de bicicleta, que celebra seu 20º aniversário.

IDEA VERDE: Explore os jardins históricos de Chenonceau, entre labirintos verdes e jardins de flores, e de bicicleta os 25 km da estrada das vinhas de Digione a Beaune.

Normandia: mil anos de história e turismo responsáveis

A cidade de Caen celebra seus 1000 anos de história, enquanto a Normandia está cada vez mais focada no turismo ativo e sustentável. O projeto “Tarifa de baixo carbono”, único na França, oferece descontos para turistas que escolherão transporte ambientalmente amigável, como trens e bicicletas.

Em Le Havre, que celebra 20 anos como um local do Patrimônio Mundial da UNESCO, será possível admirar as janelas restauradas da Igreja de Saint-Joseph e mergulhar na Era de Ouro dos Transatlânticos com a exposição Paquebots 1913-1942.

Idea verde: uma rota espetacular entre o Havre e a Étretat, ao longo dos famosos penhascos da Normandia.

Brittany: entre uma história mágica e natureza não contaminada

Brittany oferece uma mistura perfeita de cultura e paisagens prejudiciais. Em Rennes, será possível descobrir os novos endereços gastronômicos e o mercado sugestivo de Lrays, enquanto em Dinan o Bastion Festival trará a cidade de volta à Idade Média. Para aqueles que amam aventura, o cruzamento de Breton cobrirá 500 km por bicicleta em 6 fases, de Nantes a Mont-Saint-Michel.

Idea Green: Uma excursão guiada na scooter elétrica para capturar Fréhel, um dos pontos panorâmicos mais espetaculares da região.

Grand Est: Veneralismo e Arte Contemporânea

O 2025 será um ano especial para os canhões de vinho na região do Grande Leste: os 100 anos da Avenue de Champagne serão comemorados em Épernay e os 10 anos de seu registro no Patrimônio Mundial da UNESCO. Em Metz, no entanto, o Pompidou Center comemorará seu 15º aniversário com uma grande exposição de arte moderna e contemporânea.

Idea Green: The Winery Path “e Rou (T) e Libre”, sob o champanhe Wijngaarden e aldeias encantadoras.

Alpes franceses: esportes e sustentabilidade

As áreas de esqui se adaptam às mudanças climáticas com novas infra -estruturas sustentáveis. Na lição 2 ALPES, a pista de cabo de New Jandri 3S, o impacto ambiental mais rápido e baixo entrará. Em Val Thorens, a 3200 metros acima do nível do mar, Caron é inaugurado, um espaço exclusivo com um bar de vinhos em uma grande altura que oferecerá rótulos de toda a França e também excelência italiana, como Barolo e Barbaresco.

IDEA VERDE: Explore a natureza com raquetes de neve, uma atividade sustentável e sugestiva de inverno.

Costa Azzurra e Provence: entre paisagens de arte e sonho

Em Marselha, 2025 é um ano de cultura com uma grande exposição dedicada a Alberto Giacometti e um novo caminho artístico no distrito de Etasque, que inspirou Cézanne. Aix-en-Provence também prestará homenagem ao seu cidadão mais ilustre com a exposição Cézanne em Jas de Bouffan.

Em Arles, uma cidade com um rosto duplo entre o antigo e o contemporâneo, o Museu de Moda e o Museu de Moda Fragonard será inaugurado, enquanto o Camargue oferece experiências únicas na natureza entre cavalgadas e observações de flamingos rosa.

IDEA GREEN: Escalando a montanha Sainte-Victoire em bicicleta elétrica, que abriga as paisagens de Cézanne.

Montpellier e Perpignan: design e identidade catalã

Montpellier é confirmado como uma cidade dinâmica e criativa, com a reabertura do Carré Saint Anne, que organizará uma grande exposição do artista de rua JR. Além disso, de 28 a 30 de setembro, o Congresso Internacional dos Destinos Verdes, um evento importante para o turismo sustentável, receberá.

Em Perpignan, 60 anos serão comemorados a partir da declaração de Salvador Dalí, que definiu seu “centro do mundo” sua estação de trem.

Idea Green: O novo serviço de transporte elétrico “Cœur de Ville” para facilitar o movimento no centro histórico.

2025 será um ano cheio de eventos e oportunidades para descobrir a França de uma nova maneira: um turismo cada vez mais sustentável, atencioso no território e experiências autênticas. Das metrópoles ao campo, das montanhas ao mar, toda jornada será uma chance de entrar em contato com a natureza, a cultura e a história de um país em constante evolução.

