França acabará com o financiamento estatal para uma escola secundária predominantemente frequentada muçulmano alunos a partir de setembro deste ano, informou a mídia local na terça-feira.

Fabienne Buccio, prefeita da Auvérnia Ródano Alpes região centro-sudeste da França, anunciou o término de três acordos entre o Estado e o Al-Outro grupo escolar em Décines-Charpieuuma comuna na região de Lyon, no sudeste da França.

As autoridades afirmaram que os acordos foram rescindidos com base no facto de Al-Kindi alegadamente violar valores administrativos, pedagógicos e “republicanos”.

O agrupamento escolar Al-Kindi, que inclui escolas primárias, médias e secundárias, atende aproximadamente 620 alunos.

A mudança levantou preocupações sobre seu impacto potencial na comunidade.