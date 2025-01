Francesa que deixou de ter relações sexuais com o marido vence sentença num tribunal europeu

Uma mulher que foi responsabilizada pelos tribunais franceses pelo seu divórcio porque já não tinha relações sexuais com o marido ganhou um recurso em EuropaO mais alto tribunal de direitos humanos da França disse quinta-feira, reacendendo um debate na França sobre os direitos das mulheres.

A francesa, identificada como HW, nascida em 1955, levou o seu caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em 2021, depois de esgotar as vias legais em França quase uma década após o divórcio.

O TEDH decidiu que os tribunais franceses violaram o direito da mulher ao respeito pela sua vida privada e familiar.

“No presente caso, o Tribunal não conseguiu identificar nenhum motivo capaz de justificar esta interferência dos poderes públicos no domínio da sexualidade”, afirmou em comunicado.

A mulher, que se casou com o marido em 1984 e teve quatro filhos com ele, queria o divórcio, mas negou que fosse culpada pela separação, argumentando que se tratava de uma intrusão injusta na sua vida privada e de uma violação da sua integridade física.

Ela citou problemas de saúde e ameaças de violência por parte do marido como razões pelas quais ela não teve relacionamentos íntimos a partir de 2004.

A decisão do TEDH surge no meio de um período de reflexão em França, na sequência do caso de grande repercussão de Gisele Pelicot, cujo marido foi considerado culpado de drogar a esposa e de convidar dezenas de homens para a sua casa para a violarem. O caso chocou o mundo, reacendeu debates espinhosos sobre os direitos das mulheres em França e transformou Gisele Pelicot num ícone feminista.

Num comunicado divulgado pela sua advogada, Lilia Mhissen, HW comemorou a sua vitória jurídica.

“Espero que esta decisão marque um ponto de viragem na luta pelos direitos das mulheres em França”, disse ela. “É agora imperativo que a França, tal como outros países europeus, como Portugal ou Espanha, tomem medidas concretas para erradicar esta cultura da violação e promover uma verdadeira cultura de consentimento e respeito mútuo”.

Mhissen disse que a decisão do TEDH não tem impacto no divórcio de HW, que é definitivo. No entanto, ele disse que isso terá um grande impacto na lei francesa, impedindo que os juízes franceses tomem decisões de divórcio semelhantes no futuro.

“Esta decisão marca a abolição do dever conjugal e da visão arcaica e canónica da família”, afirmou em comunicado. “Os tribunais vão finalmente parar de interpretar a lei francesa através das lentes do direito canônico e de impor às mulheres a obrigação de ter relações sexuais dentro do casamento”.

FRANÇA VAI ‘ADAPTAR’ A LEI

O Ministério francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros representou o governo francês no caso.

Uma fonte diplomática disse que o governo reconheceu a decisão, acrescentando que o governo francês está envolvido na luta contra a violência sexual e sexista, especialmente entre casais, há anos. Uma lei que mudaria a definição legal de violação está actualmente a ser considerada no Parlamento, disse a fonte.

Nicolas Hervieu, professor de direito da Universidade Sciences Po, disse que a decisão foi “humilhante para a França, mas saudável para lembrar os princípios da liberdade sexual e da proteção das vítimas de violência sexual”.

Gerald Darmanin, ministro da Justiça da França, disse aos repórteres que conversaria com os legisladores sobre a mudança da lei. “Obviamente iremos na direção da história e adaptaremos nossa lei”, disse ele.

HW, que é de Le Chesnay, perto de Paris, disse ter ficado profundamente traumatizada pela decisão original francesa, que “legitimou um ambiente familiar onde a privacidade e a dignidade das mulheres são ignoradas e desconsideradas”.

O caso de HW foi apoiado por dois grupos activistas de mulheres francesas.

Emmanuelle Piet, líder de um deles, o Coletivo Feminista Contra o Estupro, disse estar encantada.

“A Sra. W passou 15 anos travando essa batalha e acabou vitoriosa, bravo”, disse ele. “Quando você é forçado a fazer sexo no casamento, isso é estupro.”