Fraude de contribuição pública: apreensão máxima de uma emissora de TV local em Palermo

23 de janeiro de 2025

Os financiadores do Comando Provincial de Palermo emitiram um decreto ordenando a apreensão preventiva, contra uma empresa e o seu representante legal, de bens e recursos financeiros no valor de cerca de 3,4 milhões de euros. As investigações diziam respeito a contribuições públicas provenientes dos recursos do Fundo para o Pluralismo e a Inovação da Informação, concedido pelo Ministério das Empresas e Made in Italy, a um conhecido canal de televisão local, de 2016 a 2023. Em detalhe, foram descobertas anomalias significativas em relação a a um dos requisitos fundamentais para a obtenção dos benefícios em causa, nomeadamente o número de trabalhadores, incluindo jornalistas, “efetivamente empregados na atividade de prestação de serviços de comunicação social ‘audiovisual’”. propósito acessar contribuições governamentais sem realmente realizar qualquer trabalho dentro do emissor ou fornecer serviços incidentais e inteiramente marginais.