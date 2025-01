Frio extremo e queda de neve recorde testarão a rede elétrica do Texas

As temperaturas frias irão surgir por trás da neve, o que poderá abalar a produção de petróleo e gás natural no curto prazo, ao mesmo tempo que aumentará vertiginosamente a procura de electricidade. Enquanto o congelamento assolava o oeste do Texas na manhã de segunda-feira, as temperaturas em Odessa, no centro da bacia rica em petróleo do Permiano, atingiram apenas 19°F (10,5°C) e esperava-se que caíssem para 15°F durante a noite. O frio pode interromper a produção de petróleo e gás ao congelar a água em poços e oleodutos.

A rede do Texas tem um alerta meteorológico para segunda e terça-feira, um alerta precoce de que o frio extremo que aumenta as necessidades de aquecimento pode afetar o fornecimento. O pico de demanda por eletricidade aumentará nos próximos dois dias, atingindo 77,5 gigawatts na manhã de terça-feira, de acordo com uma previsão recente do Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas, a operadora da rede. Os preços da eletricidade em Dallas subirão para US$ 174 por megawatt-hora no pico da manhã, mais que o dobro do pico de segunda-feira, de acordo com a operadora de rede do estado.