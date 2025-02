Frost and Sun: Stavropol mergulhou em um conto de fadas de inverno

Fevereiro deu aos moradores de Stavropol o inverno esperado por um longo tempo. O centro regional foi transformado e mergulhado em um conto de fadas de inverno.

“Frost e sol, dia maravilhoso!” – Os residentes da cidade em redes sociais são admirados e selfies são divididas no contexto das árvores de neve.

Nos próximos dias, de acordo com as previsões do tempo, o aquecimento deve + 2 a +3 graus. Durante a semana, a precipitação não é esperada na região. Muito em breve, os moradores da região poderão admirar as vistas de inverno apenas nas fotografias que tiraram nos fins de semana.

A atmosfera de Stavropol por um dia de inverno do sol está em nosso relatório.