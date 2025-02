Frost no festival, Gabry Ponte e The Record Time Gaffe: como eles mencionaram o Conti

“Nenhuma final do festival Sanremo começou assim”. Carlo Conti refere -se ao ardente DJSET de Gabry Ponte, nas notas do slogan toda a Itália, uma música que havia marcado esta semana de Ariston em Rai 1. Mas talvez, e ainda não pudessem saber, também pelo fato de que apenas o ex -DJ EIFFEL 65 abriu a boca fez o protagonista de um bom erro, imediatamente estigmatizado nas mídias sociais.

“Talvez você não saiba, mas Claudio foi um precursor para os DJs dos EUA”, explica o artista piemontese, animado, referindo -se ao início do disco Jokey Van Conti. Carlo, no entanto. De fato, o condutor e diretor artístico é amado por: “Claudio por causa de Cecchetto, talvez …”.

Enquanto isso, é delírio nas redes sociais. “Gabry Idol Idol Bridge”, “Gabry Ponte I Love You”, “Eles podem enviar Gabry Ponte para o Eurovision para fazer Cascara com toda a Itália e o Salento Pizzica”, “Começamos com a primeira gafe. Gabry Ponte chamado Claudio Carlo Conti “,” Gabry Ponte nunca gostou, eu não considero um dos melhores DJs, mas infelizmente ele adivinhou o slogan do ano “,” eu sonharei com essa música à noite os pesadelos que farei para Gobry Ponte, eu não Pronto “,” posso dizer? Oh minha ponte de Deus, oh meu Deus, que começa com aquele tammorre mi mi, eu imediatamente converti para o slogan “,” as bruxas de Gabrypry Ponte “.