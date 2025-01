Frota de Dhruv encalhada após acidente fatal de helicóptero em Gujarat mata três

A frota de helicópteros leves avançados (ALH) Dhruv da Hindustan Aeronautics Limited (HAL) foi temporariamente aterrada pela segunda vez em dois anos, após uma série de acidentes. Esta decisão ocorre após o incidente de 5 de janeiro, no qual um ALH Dhruv Mk III da Guarda Costeira indiana caiu no aeroporto de Porbandar, em Gujarat, ceifando a vida de três tripulantes.

PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA INTENSIFICAM-SE APÓS ACIDENTES RECENTES

O acidente de Porbandar é o mais recente de uma série preocupante de incidentes envolvendo a frota ALH:

– 2 de outubro de 2024: Um ALH da Força Aérea Indiana fez um pouso forçado em um pântano em Bihar durante operações de socorro a inundações devido a uma falha no motor. A tripulação sobreviveu.

– 2 de setembro de 2024: Um ALH Dhruv Mk III da Guarda Costeira caiu no Mar da Arábia durante uma missão de evacuação médica, resultando em duas mortes e um membro da tripulação ainda desaparecido.

– 4 de maio de 2023: Um ALH Rudra do Exército Indiano caiu em Jammu e Caxemira, matando dois pilotos e um técnico.

– 11 de março de 2023: Um ALH Dhruv Mk III da Marinha fez um pouso de emergência na costa de Mumbai devido à perda repentina de energia. A tripulação foi resgatada.

FROTA EM ANDAMENTO ENTRE PREOCUPAÇÕES TÉCNICAS

Após o acidente de Porbandar, a Guarda Costeira Indiana, a Marinha e outros operadores da frota ALH suspenderam temporariamente as operações para verificações de segurança completas. Segundo fontes, esta é a segunda vez que a frota permanece encalhada desde 2023, quando múltiplos incidentes levaram os serviços a levantar preocupações com a HAL.

Investigações de acidentes anteriores revelaram falhas técnicas, incluindo:

– Falhas no motor: Citado em vários incidentes recentes.

– Hastes de controle de reforço de alumínio: Está sujeito ao desgaste, levando a falhas críticas. Desde então, a HAL iniciou um programa de substituição, instalando hastes de aço mais duráveis ​​em modelos mais novos.

PASSOS DADOS POR HAL

A HAL implementou várias medidas para resolver os problemas, incluindo:

1. Atualizações de componentes: Substitua as vulneráveis ​​hastes de controle de alumínio por aço para maior durabilidade.

2. Auditorias de segurança: Revisões abrangentes de todos os helicópteros ALH para identificar e corrigir potenciais vulnerabilidades técnicas.

3. Protocolos revisados: Atualização dos procedimentos de operação e manutenção para alinhamento com os padrões internacionais de segurança.

GUARDA COSTEIRA E SUPERVISÃO PARLAMENTAR

A Guarda Costeira Indiana, que opera 16 unidades ALH com planos de adicionar mais 15, lançou uma investigação sobre o acidente de Porbandar. Entretanto, as preocupações levantadas pela Comissão Parlamentar sobre o número crescente de acidentes aéreos acrescentaram urgência ao assunto. Um relatório recente apresentado no Parlamento revelou 34 acidentes com várias aeronaves de serviço entre 2017 e 2022, e os recentes incidentes de ALH exacerbaram esta estatística.

UM ATIVO CRÍTICO SOB EXAME

Apesar dos desafios, o ALH Dhruv continua a ser um recurso crucial para as forças armadas e operações paramilitares da Índia, com mais de 375.000 horas de voo registadas nas últimas duas décadas. A sua versatilidade em operações de busca e salvamento, evacuação médica e socorro em catástrofes sublinha a sua importância.

No entanto, os acidentes recorrentes e a subsequente imobilização da frota realçam a necessidade urgente de melhorias sistémicas na concepção, manutenção e protocolos operacionais. Com as suas capacidades de aviação nacionais sob escrutínio, o sistema de defesa da Índia enfrenta o duplo desafio de restaurar a confiança no programa ALH e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do seu pessoal.