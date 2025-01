No ano passado, Dagmeliovodkhoz iniciou a reconstrução do Canal de Irrigação Gergebil a 9 quilômetros. A restauração completa deste sistema irá irrigar 600 hectares de terra.

O Dagestan possui condições naturais únicas que o tornam uma das regiões mais promissoras da Rússia para o desenvolvimento da jardinagem. Mas a área a mina da República enfrenta certos problemas, incluindo a necessidade de restaurar a terra irrigada e o uso racional de recursos hídricos. Essas perguntas foram discutidas durante uma reunião recente com o primeiro -ministro Abdulmuslim Abdulmuslavimov, onde estavam presentes especialistas e chefes da indústria agrária da região.

Números de alarme

Magomed Yusupov, diretor do Departamento de Landsação de Terras e Agricultura da Água em Dagestão (Dagmeliovodkhoz). Durante os melhores anos, a área de terra irrigada na área da montanha D -oline era de cerca de 18 mil hectares. No entanto, em 2025, a irrigação foi fornecida apenas em uma área de 6 mil hectares. Esses dados relatam problemas sérios associados à falta de recursos hídricos e à eficiência e eficiência insuficientes do sistema de irrigação.

Apesar de o presidente do governo do Dagestão falar várias vezes sobre a necessidade de envolver terras não utilizadas no trânsito. No entanto, como observou Magomed Yusupov, os pedidos dos municípios sobre propostas de desenvolvimento agrícola irrigadas não são sempre respondidas. Isso causa uma preocupação, porque a implementação bem -sucedida desses projetos é impossível sem a participação das autoridades locais e da população.

Para mover o problema do local, o Dagmeliovodkhoz obteve o custo da eletricidade para estações de bombeamento. Supõe -se que isso aumentará o interesse no uso de sistemas de irrigação, pois os produtores agrícolas agora terão que pagar apenas serviços de abastecimento de água. Segundo especialistas, essa medida deve motivar os agricultores a usar ativamente áreas irrigadas.

Sem acesso à água

No ano passado, Dagmeliovodkhoz iniciou a reconstrução do Canal de Irrigação Gergebil a 9 quilômetros. A restauração completa deste sistema irá irrigar 600 hectares de terra. A criação da infraestrutura moderna de irrigação não apenas aumentará a produtividade, mas também melhorará a qualidade de vida da população local. O desenvolvimento da jardinagem em montanhas e vales pode se tornar uma importante fonte de renda para asgasesanis, em particular sob as condições de declínio econômico.

No entanto, muitos agricultores ainda enfrentam dificuldades em acessar recursos e informações necessárias. Financiamento insuficiente e tecnologias obsoletas geralmente levam a uma redução no desempenho. Consequentemente, é importante não apenas restaurar a terra irrigada, mas também introduzir métodos modernos de agricultura, treinar agricultores locais e organizar cooperativas para a troca de experiência e recursos.

Assim, o desenvolvimento da horticultura na região montanhosa de Dagestan requer uma abordagem multidimensional, incluindo a restauração de sistemas de irrigação, bem como a participação ativa das autoridades locais e da população. Isso não apenas melhorará o setor agrícola da República, mas também criará novos empregos, aumentará o padrão de vida e garantirá o desenvolvimento sustentável da região por muitos anos.