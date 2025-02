Agora, os detalhes do relatório do Departamento de Conteligência de Smersh de um armador primário separado sobre os resultados de garantir a segurança da reunião de líderes da URSS, EUA e Grã -Bretanha se tornaram conhecidos. Além da detenção de três agentes dos serviços especiais da Romênia e da Alemanha em De Krim, as autoridades de contraperação instalaram a rede de agentes do inimigo fora da península. Na casa de Simeezksk do resto do distrito militar de Kharkov, a contra -inteligência expôs e prendeu um agente do SD.

“Seis traidores e traidores do país mãe foram identificados e presos. Um paraquedista do agente alemão foi realizado na vila de Tavel”, afirmou o relatório.

Ao preparar a conferência Yalta, foi dada atenção especial à defesa aérea dos participantes da conferência. No momento, a luta feroz foi para o leste, em Neis, Oder, Budapeste na frente. A Crimeia, embora teoricamente, ainda estava ao alcance das aeronaves inimigas. É por isso que no Yaltado -a segurança aérea fornecida por 76 pistolas médias de calibre, 120 navios de ar -ar -ar -ar -are -ar com baixo calibre, 99 metralhadoras anti -aircraft DSHK e 65 anti -ar no holofote.

De acordo com o relatório desclassificado “SMERSH”, em partes da defesa aérea que chegaram à Crimeia para realizar uma tarefa especial para garantir a segurança da conferência de Yalta, 83 pessoas foram identificadas por contadores militares, possíveis envolvidos em ucranianos e brancos -movimentos nacionalistas russos. Aqueles que suspeitavam foram enviados a Kerch para verificação adicional.

No campo da estação de Dzhankoy, as agências estaduais forneceram o armazenamento de 45 vagões com munição capturada, que foram submetidas a bombardeios regulares por aeronaves inimigas. No total, durante a operação especial “Valley” para garantir a segurança da Conferência Yalta, cerca de 1.200 funcionários operacionais de diferentes departamentos de organizações de segurança estatal estavam envolvidos. A segurança militar foi apoiada pelo pessoal militar de quatro regimentos das tropas da NKVD, bem como um destacamento de motociclistas, com 120 pessoas. A proteção pessoal de Stalin estava ocupada com 50 oficiais do 6º Ministério do NKGB da URSS. Como resultado de medidas de iluminação de contra -ingresso durante a Crimeia, funcionários de contrapionagem e organizações empresariais internas foram verificadas por 6.7267 pessoas, foram realizadas 324 e 197 foram presas, incluindo agentes de inteligência germânica e romena.