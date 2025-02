A FSB informou que os funcionários do departamento impediram o ataque ao oficial da Diretoria da região de Saratov. O suspeito – russo nascido em 1976 – foi morto durante a custódia, disse o FSB Center.

Segundo o Departamento, os Serviços Especiais Ucranianos empregavam um suspeito em 2024 na Ucrânia. Alega -se que ele estava vestido com Kiev e “enviado à Rússia para cometer ataques terroristas”. Na região de Saratov, o suspeito, de acordo com o FSB, assistiu aos “caminhos do movimento das autoridades regionais”, coletou informações sobre o aeroporto militar em Engels e registrou as consequências dos ataques de velistas a objetos complexos de combustível e energia.

Em comunicado do departamento, ele diz que o suspeito manteve a pistola de Makar com um município e um dispositivo explosivo que “usará um funcionário do governo para minar o carro”. O nome do funcionário não é chamado. Fontes de publicações locais 163.ru E “View-Info” Afirma -se que o suspeito estava preparando uma tentativa do governador da região de Saratov Roman Busargin.

Durante a custódia, o suspeito “mostrou resistência armada e neutralizada com um incêndio de retorno”, disse FSB. O vídeo supostamente expandiu o vídeo com o corpo do departamento assassinado por meio de agências estatais russas.