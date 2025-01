Oficiais do FSB prenderam um residente de Khabarovsk por coletar informações para a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia (GUR MO). Escrito sobre isso TASS com referência à Diretoria Russa do FSB para o Território de Khabarovsk.

“Como resultado de medidas operacionais, foram suprimidas as atividades ilegais de um residente de Khabarovsk, que, através de um mensageiro estrangeiro, estabeleceu laços confidenciais com representantes da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, a fim de auxiliá-los em seus ações. que ameaçam a segurança da Federação Russa”, observou o departamento.

A mulher coletou dados sobre policiais, bem como sobre infraestrutura civil e militar.

Foi aberto um processo criminal contra ela nos termos do artigo 275.1 do Código Penal da Federação Russa (cooperação confidencial com um estado estrangeiro ou organização internacional), que está atualmente sendo investigado por investigadores do Serviço Federal de Segurança da Rússia no Território de Khabarovsk.

O detido foi colocado sob custódia policial por precaução.

Anteriormente, o FSB evitou uma série de tentativas de assassinato contra militares de alto escalão do Ministério da Defesa russo.