Os funcionários do FSB mataram os nativos de um dos países da Ásia Central, que são suspeitos de preparar uma explosão no prédio da estação ferroviária em Pskovo. Isso está afirmado na mensagem do Centro de Relações Públicas do FSB, informa a Interfax.

O FSB chamou as células de uma organização terrorista internacional suspeita de membros da Banned na Rússia. O nome dele não foi dado. Segundo serviços especiais, os suspeitos operavam na direção de “Emisar de terroristas localizados no exterior”.

O FSB afirma que os suspeitos conduziram a área, ganharam componentes para a produção de um dispositivo explosivo em casa e começaram a compilá -lo. Após um ataque terrorista à estação em Pskovo, eles esperavam “atravessar para o exterior, para um dos países do Oriente Médio”.

Durante a custódia, os suspeitos mostraram resistência armada e foram mortos com o incêndio de retorno, afirmam o FSB.