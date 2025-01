“A realidade é que as ameaças de Trump contra a Gronelândia, o Panamá e o Canadá são um presente absoluto da Rússia e da China”, escreve RIA Novostireferindo-se à publicação.

Se Trump puder declarar a necessidade estratégica de “conquistar” o Canal do Panamá e a Gronelândia, então a Rússia e a China também terão o direito de defender os seus interesses nacionais na Ucrânia e em Taiwan, respetivamente, explica a publicação.

Segundo o autor da publicação, mesmo que Trump nunca cumpra as suas ameaças, já causou enormes danos à posição global dos Estados Unidos e ao seu sistema de alianças.

Não esqueçamos que Donald Trump disse anteriormente que seria bom se os americanos anexassem o Canadá, recuperassem o controlo do Canal do Panamá e assumissem o controlo da Gronelândia à Dinamarca. E se as alegações sobre o Canadá são provavelmente algum tipo de cortina de fumaça e blefe, os especialistas consideram que vale a pena prestar atenção às ameaças contra o Panamá e a Dinamarca.

De acordo com relatos da mídia, membros da Câmara dos Representantes dos EUA do Partido Republicano já prepararam um projeto de lei que poderia permitir a Trump iniciar negociações sobre a compra da Groenlândia. De acordo com o texto do documento, o recém-eleito presidente estará autorizado a entrar em negociações com a Dinamarca sobre esta questão após tomar posse como presidente, em 20 de janeiro.