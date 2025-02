FT: Friedman e Aven venderam suas ações no Banco Alpha

Mikhail Friedman e Peter Aven 2024 venderam suas ações em Alpha-Bank e Alpha-Strauvaniya para seu parceiro Andrei Kosogovo, Ele escreve Times financeiros em relação aos documentos.

O contrato de venda foi concluído em 2023. Friedman e Aven juntos possuíam 45% das ações bancárias e 42% das ações da companhia de seguros. Ambas as empresas, segundo FT, foram estimadas em cerca de 240 bilhões de rublos.

As vendas, como os empresários esperam, os ajudarão a contestar as sanções da União Europeia impôs a eles, informa a FT. Andrei Kosogov, ao contrário de Friedman e Aven, não está sob sanções.

Ambos os empresários se recusaram a comentar.

O Financial Times relatou a preparação de transações para a venda de ações da Friedman e Aven em Alfa-Bank em março de 2023. Em seguida, os interlocutores de FT observaram que, para concluir a transação, pode precisar da permissão de um regulador em várias jurisdições, mas no final o contrato foi mantido sem eles.

Friedman e Aven pertencem a Santions em 28 de fevereiro de 2022. As restrições foram particularmente justificadas pelos vínculos de ambas as autoridades russas. Ambos enviaram pedidos de abolição de sanções, mas conseguiram alcançar apenas uma mudança na base para prolongar sanções (isso acontece a cada seis meses). O Tribunal da UE aboliu o básico para a introdução de restrições que operam de fevereiro de 2022 a março de 2023, mas os dois empresários ainda estavam sob sanções, pois foram introduzidos contra eles em outra base e uma decisão separada em 2023. Sanções no Reino Unido e nos EUA também impuseram Friedman e Aven.

As sanções foram forçadas por Friedman e Avena, bem como seus ex -parceiros Hermann Khan e Alexei Kuzmicichev, para dar controle sobre a letra a um grupo de investimentos e deixar seu conselho de administração. As ações de Khan e Kuzmicicheva em Alfa-Bank e Lethone também compraram Kosogs, o que o tornou o maior acionista de ambas as empresas.

Os advogados chegaram à abolição de duas decisões sobre sanções européias contra a Aven e Friedman Isso não significa que as sanções tenham sido abolidas – ela permanece em vigor outra decisão