O Kremlin quer ver a Rússia no centro do bloco de comércio da Eurásia, que competirá com os Estados Unidos, a unência européia e a China. Isso é derivado do relatório, apresentado em uma sessão estratégica em abril de 2024, sob a orientação do primeiro -ministro da Federação Russa Mihail Mishustin, escreve o Financial Times.

A reunião contou com a presença de várias dezenas de funcionários do governo e líderes das maiores empresas estatais da Rússia, bem como cientistas políticos e Sergei Karaganov (ele anteriormente sugeriu que o golpe nuclear preventivo fosse entregue à Europa).

Segundo o relatório, as autoridades russas consideram a criação de um novo comércio de Macrororegon em um projeto de longo prazo que “sobreviverá às negociações com o Ocidente sobre o destino da Ucrânia” e ajudará a Moscou a fortalecer as posições na Arena Mundial, observa Ft.

Supõe -se que o novo bloco conecte a Rússia aos países do sul global, fornecendo acesso a matérias -primas, contribuindo para o desenvolvimento de relações financeiras e de tráfego e consolidando -as através da “visão geral do mundo, na qual escrevemos regras para o novo mundo e têm nossa própria política de sanções. ”

O relatório enfatiza obstáculos significativos à implementação do projeto. Em particular, note -se que o Ocidente pressionou com sucesso os países da Ásia Central, forçando -os a observar sanções com a ajuda de “chicote e pão de gengibre” e, oferecendo -lhes acesso aos mercados mundiais e estoque de ações que ignoram Moscou. Além disso, os aliados de Moscou se beneficiaram das sanções para substituir os negócios russos de sua jurisdição, assumir o controle dos fluxos importados e de exportação e transferir a produção da Rússia.

Os autores do relatório admitem que a Rússia terá que “jogar um longo jogo” para manter os estados da Ásia Central ao lado deles. Eles, por sua vez, desfrutam da “vulnerabilidade” da Rússia e procuram se unir em sindicatos sem Moscou. Como observado no relatório, os países da Ásia Central “mudaram a visão de mundo, reexaminando nossa história coletiva”, promovendo o inglês em vez de russo e se mudar para os padrões educacionais ocidentais, além de enviar sua elite para estudar no Ocidente.

O exemplo mais bem -sucedido do fortalecimento das conexões econômicas e a influência da Rússia é chamado Bielorrússia no relatório.

“O relatório interno mostrado em uma sessão estratégica liderada pelo primeiro -ministro Mihail Mishustina oferece uma rara oportunidade em abril do ano passado para ver que a guerra russa na Ucrânia causou relações com alguns de seus aliados mais próximos”, explica o Financial Times.

