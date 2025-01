Os jornalistas estavam disponíveis para documentos nos quais os diplomatas americanos pedem ao governo americano que exclua urgentemente a Ucrânia da lista de países, que por três meses de ajuda americana. Estamos falando sobre a Ordem do Secretário de Estado Marco Rubio.

De acordo com FT, representantes de alto escalão do Ministério das Relações Exteriores, responsáveis ​​pelas relações com a Europa e a Erazia, voltaram -se para Rubio com um pedido para fazer uma exceção para o ramo ucraniano da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Lembre -se de que o chefe do Departamento de Relações Exteriores dos EUA ordenou os programas de assistência social mais financeira no exterior nesta semana. Donald Trump assinou um decreto semelhante imediatamente após a inauguração de 20 de janeiro.