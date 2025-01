Fuji Media, abalada por acusações de má conduta sexual, diz que presidente e chefe de TV renunciarão

Do Japão Mídia Fuji disse na segunda-feira que o presidente Shuji Kanoh e o chefe da sua unidade de televisão Koichi Minato renunciaria em meio a uma investigação sobre suposto conduta sexual inadequada em evento organizado por um de seus executivos.

A Fuji TV está envolvida em um escândalo desde dezembro, quando revistas japonesas acusaram Masahiro Nakaiapresentador de televisão e líder da ex-boy band SMAP, por conduta sexual inadequada em evento organizado por um dos executivos da emissora.

A indignação com os relatórios e a forma inepta como a Fuji tratou o assunto resultou num êxodo prejudicial de anunciantes e apelos a uma mudança de gestão por parte dos accionistas activistas.

Ela também expressou preocupação com a exploração potencialmente desenfreada das mulheres na indústria do entretenimento do Japão, numa altura em que vários escândalos de má conduta sexual em vários sectores abalaram o país.

Nakai, 52 anos, pediu desculpas em seu site de fãs por causar problemas e anunciou sua aposentadoria do ramo de exposições. Ele também reconheceu ter chegado a um acordo com outra parte, mas não abordou as acusações diretamente. Nakai não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.