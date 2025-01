Fumar, FDA autoriza bolsas de nicotina Zyn como alternativa ao tabaco tradicional

Roma, 17 de janeiro. (Adnkronos Health) – A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou o uso de bolsas de nicotina Zyn – o primeiro e único produto em sua categoria – como alternativa aos cigarros e outros produtos tradicionais do tabaco. A aprovação pela agência de todas as bolsas de nicotina Zyn, actualmente comercializadas pela Swedish Match nos Estados Unidos, é considerada um passo importante na protecção da saúde pública, proporcionando aos fumadores adultos alternativas viáveis ​​ao tabaco.

“Calcula-se que 45 milhões de americanos consomem regularmente nicotina e cerca de 30 milhões deles fumam cigarros, a forma mais prejudicial de consumo de nicotina”, disse Tom Hayes, presidente da Swedish Match North America Llc. “A decisão da FDA reconhece o papel que Zyn pode desempenhar na proteção da saúde pública, ajudando as pessoas a abandonarem os cigarros e outros produtos tradicionais do tabaco.” No site da FDA lemos todos os detalhes e a lista de produtos autorizados em nota.