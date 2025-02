Fumue de pássaro em Telangana: Pânico após as galinhas mortas encontradas no reservatório de Akkampalli – Telangana News

Centenas de galinhas mortas foram encontradas no reservatório de Akkampalli, no distrito de Nalgonda de Télangana, em meio a uma crescente preocupação com a propagação da gripe aviária na região, disseram as autoridades.

Suspeita -se que pessoas não identificadas eliminem as aves no depósito, que serve como uma fonte chave de água potável para os distritos de Hyderabad e Nalgoonda.

Tomando nota séria do incidente, o coletor do distrito ordenou uma investigação sobre o assunto e pediu às autoridades que investigassem os suspeitos quando eles pararam. Nalgonda SP Sharath Chandra iniciou uma investigação, enquanto Ratarakonda RDO e os funcionários do departamento de irrigação realizaram uma inspeção no local.

No meio das preocupações crescentes sobre a disseminação da gripe aviária, o incidente causou pânico entre os moradores. Os habitantes locais expressaram sua indignação pela contaminação de uma fonte de água potável e estão exigindo uma ação estrita contra os responsáveis.

As autoridades enviaram amostras de água e estão trabalhando em medidas de cautela para garantir a segurança pública, disseram as autoridades.