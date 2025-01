Funcionário da UE anuncia pacote de ajuda à Síria de 235 milhões de euros em reunião com novo líder da administração

UE O chefe de gestão de crises, Hadja Lahbib, anunciou na sexta-feira um pacote de ajuda de 235 milhões de euros para Síria quando se encontrou em Damasco com Ahmed al-Sharaa, chefe da nova administração no país devastado pela guerra.

Foi a primeira visita de um comissário da UE ao país desde a queda do regime de Assad no mês passado.

Lahbib disse em X que teve uma “reunião cordial e abrangente” com Al-Sharaa sobre a situação geopolítica na Síria e na região em geral.

“Estamos aqui para ver as necessidades do povo e continuar o nosso apoio”, disse ele, acrescentando que a mensagem da UE era clara: “O futuro da Síria pertence a TODOS os sírios. A governação deve ser inclusiva. Informarei os ministros do UE sobre as mensagens tranquilizadoras que ouvi das autoridades.”

A reunião faz parte de uma série de visitas de delegações árabes, regionais, internacionais e da ONU para compreender a visão da nova administração síria.

Um comunicado da UE afirma que o financiamento fornecerá assistência de emergência, incluindo alimentos, ajuda médica e serviços essenciais de saúde, soluções de abrigo, transferências de dinheiro e apoio educacional às crianças.

Bashar al-Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois de grupos anti-regime tomarem o controlo de Damasco em 8 de Dezembro, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.

A nova administração apelou ao levantamento das sanções para recuperar dos efeitos de quase 14 anos de guerra civil.