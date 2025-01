Funcionário terceirizado da TTD é preso por roubar itens de ouro e prata do armazém de ouro de Tirumala ‘Parakamani’

Um trabalhador contratado por Agrigos em Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) foi pego roubando ouro do armazenamento de Srivari Parakamani no ano passado. Agrigos é uma agência terceirizada que fornece pessoal ao TTD para classificar e contar as ofertas na ‘Srivari Hundi’, a caixa de doações do TTD, no templo de Tirumala.

O homem, identificado como Veerishetti Penchalayya, empregado para contar e separar oferendas de caixas de doações nos últimos dois anos, foi encontrado roubando itens de ouro armazenados no depósito de ouro de Parakamani, abusando de sua posição.

Parakamani é a atividade diária de contar, classificar e contabilizar as oferendas feitas pelos devotos no ‘Srivari Hundi’, a caixa de doações do TTD. Essas ofertas podem incluir contribuições monetárias, como moedas e notas, e itens preciosos, como joias de ouro e prata.

Na tarde de sábado (11 de janeiro), Penchalayya foi pego roubando 100 gramas de biscoitos dourados do armazém. Ele transportava os biscoitos de ouro roubados através de um carrinho no edifício Parakamani. O pessoal de vigilância encontrou o ouro escondido, confirmou o roubo através de CCTV e entregou-o à polícia de Tirumala. Enquanto Penchalayya fugia do local, o pessoal da Vigilância TTD apresentou uma queixa à polícia municipal de Tirumala I.

Penchalayya foi posteriormente preso pela polícia, que após interrogatório recuperou dele 555 gramas de ouro e 157 gramas de prata. Os itens roubados totalizaram 655 g de ouro e 157 g, avaliados em aproximadamente Rs 46 lakh.