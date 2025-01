Funcionários da Diretoria Principal do Ministério de Situações de Emergência da Rússia para a região de Pskov visitaram o museu interativo móvel “Trem da Vitória”, que chegou à região de Pskov. “MK in Pskov” foi informado sobre isso pelo serviço de imprensa do Ministério de Situações de Emergência da Rússia para a região de Pskov.

A exposição, composta por nove carruagens temáticas, mergulha os visitantes no clima da Grande Guerra Patriótica. O Ministério de Situações de Emergência garantiu a segurança do evento de massa durante o período de exposição.

























































Os funcionários do departamento notaram a singularidade e o impacto emocional da exposição dedicada à memória dos acontecimentos e heróis da guerra.