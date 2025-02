Contador A posição de Donald Trump é responsável por US $ 21 milhões Ele foi entregue à Índia por “participação dos eleitores”, o Washington Post informou que não havia registro de nenhum programa, conforme declarado pelo Presidente dos Estados Unidos, dando ao Congresso uma munição fresca para apontar para o BJP. O American Daily, em seu relatório intitulado “Como uma falsa afirmação de dux que acendeu uma tempestade política na Índia”, disse a USAID um contrato de US $ 21 milhões para Bangladesh, citando os funcionários da organização.

O relatório do Washington Post suporta um Artigo semelhante do Indian Expressque disse que a Índia não recebeu fundos da USAID para nenhum projeto relacionado à pesquisa desde 2008. O artigo Express está no centro de uma disputa política entre o BJP e o Congresso.

Chegando o relatório do Washington Post, o porta -voz do Congresso Pawan Khera, disse que o “BJP e seus apoiadores cegos” teriam que comer suas palavras após a exposição. O BJP acusou MP do Congresso de Rahul Gandhi para buscar ajuda estrangeira para derrotar o primeiro -ministro Narendra Modi.

“Nesta última exposição sobre os fundos dos EUA para aumentar a participação dos eleitores na Índia, o Washington Post descobre que esse programa não existia e que esse financiamento não ocorreu. Para o BJP e seus seguidores cegos, Crow é parte do seu plano diário.

O que o Washington Post disse relatório

A controvérsia eclodiu depois que o dux liderado por Elon Musk disse que havia cancelado um Subsídio de US $ 21 milhões para a Índia para aumentar a “participação eleitoral”. Ele O subsídio de US $ 21 milhões para a Índia fazia parte de um pagamento de US $ 486 milhões ao consórcio para as eleições e o fortalecimento dos processos políticos (CEPP), um consórcio de organizações sem fins lucrativos financiadas pela USAID.

O relatório do Washington Post, citando três pessoas familiarizadas com as iniciativas de ajuda dos EUA, disse que não havia nenhum programa que coincide com a descrição de Doge na Índia.

“Todos ficamos surpresos ao ver essa declaração do Doge. Não sabemos nada sobre eleições na Índia porque nunca estivemos envolvidos”, disse um funcionário.

Outra autoridade americana disse que o apartamento liderado por Almizcles parecia estar “combinando os números” de outros programas.

Fanning the Flames, Trump, no início desta semana, indicou que os fundos poderiam ter sido usados ​​para interferir nas eleições de 2024 Lok Sabha. “Por que precisamos gastar US $ 21 milhões para participação eleitoral na Índia? Acho que eles (o governo Biden) estavam tentando escolher outra pessoa. Temos que contar ao governo indiano”, disse o presidente dos Estados Unidos.

Ele repetiu a taxa de financiamento de US $ 21 milhões várias vezes desde então, sem fornecer nenhuma evidência.