BEIRUT: O grupo libanês do Hezbollah anunciou no domingo que o funeral de seu líder ocorreu há muito tempo em 23 de fevereiro, meses após ser morto em uma série de ataques aéreos israelenses em um subúrbio do sul de Beirute. O secretário -geral Naim Kassem fez o anúncio sobre seu antecessor Hassan Nasrallah em um discurso pré -gravado. Ele chegou dias após um acordo alto dos Estados Unidos, que encerrou a guerra entre o grupo militante libanês e Israel se estendeu até 18 de fevereiro.

Nasrallah foi morto em 27 de setembro, depois que uma série de ataques aéreos israelenses atingiu vários edifícios em um subúrbio do sul de Beirute. Um assistente de segurança superior disse que Nasrallah estava dentro da sala de operações de guerra do grupo militante quando os ataques ocorreram. As tropas israelenses ainda estão presentes em partes do sul do Líbano, onde, sob o acordo de Alto El Fuego, deve ser gradualmente retirado enquanto os militantes do Hezbollah são removidos ao norte do rio Litani como soldados do exército libanês dispersam. Os moradores dessas aldeias, muitas das bandeiras do Hezbollah, protestaram nessas aldeias e se esforçaram para as tropas israelenses, que Kassem elogiou.

“O Sul diz que não há possibilidade de que Israel permaneça nele, não há possibilidade de que Israel permaneça um ocupante e que todos saibam que sacrifícios, independentemente da produção de Israel”, disse Kassem.

Na semana passada, 24 manifestantes foram mortos depois que as tropas israelenses abriram fogo, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar de suas capacidades militares destruídas em grande parte na guerra, Israel diz que deve permanecer no país por mais tempo para eliminar a infraestrutura militar do Hezbollah, incluindo sua rede de túnel.

A procissão fúnebre também será para Hashem Safieddine, outro alto funcionário do Hezbollah assassinado que foi visto como o sucessor de Nasrallah. Nasrallah liderou o Hezbollah desde 1992 e é visto como um líder transformador do grupo, que cresceu de um grupo militante local para uma força paramilitar regional com uma presença política influente no governo libanês.