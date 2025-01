A região de Ryazan foi uma das regiões com a menor taxa de natalidade em 2024. Isso foi declarado pelo vice -ministro da Saúde da Rússia Viktor Fisenko, escrito RIA News.

Além disso, o grupo de estrangeiros também incluiu as regiões de Leningrado, Smolensk, Tula e Mordóvia.

Segundo Fisenko, o número de recém -nascidos do país se aproximou do mínimo de 2000, que é considerado um dos mais baixos da história da Rússia moderna.

“O número absoluto de nascimentos se aproximou do nível de 2000, que foi distinguido por um dos valores mais baixos desse indicador na história da Rússia moderna”, disse o vice -chefe do Ministério da Saúde da Federação Russa.

A agência conecta uma diminuição na taxa de natalidade com dois fatores principais: uma diminuição no número de mulheres em idade fértil e uma diminuição na intensidade do parto. A situação é agravada pelo fato de que o crescimento positivo da população natural é observado apenas em 13 regiões do país, principalmente no norte do Cáucaso (Dagestão, Ossétie do Norte, Chechênia, Kabardino-Balkaria, Ingushetia).